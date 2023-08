Checco Zalone al Mediolanum Forum di Assago a ottobre

(Di domenica 27 agosto 2023) Si è confermato l’evento teatrale dell’anno il nuovo one-man-show ‘Amore + Iva’ di Checco(scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino): la prima parte del tour si è conclusa facendo registrare ovunque il sold-out, dalle 22 date agli Arcimboldi di Milano alle 14 del Brancaccio di Roma, dalle 7 all’Augusteo di Napoli alle 6 del Colosseo di Torino fino alle 2 date all’Arena di Verona. Per un totale di oltre 250mila biglietti venduti. Ma il tour dei record, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, terminerà il 9 di2023 aldi, venue istituzionale per gli spettacoli di maggior successo. Non poteva concludersi in modo migliore il tour dei record dell’artista dei record. ‘Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente ...

