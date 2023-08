Che scandalo | sconto sulle tasse alle banche e non agli alluvionati

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 27 agosto 2023) Il ministro Giorgetti di recente ha dichiarato: “Complicata, non si può fare tutto. Nessuna riforma delle pensioni tiene con questa denatalità” (articolo dell’Huffington Post). Insomma, non ci sono i soldi per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale per cui resterà in vigore la tanto odiata riforma Fornero, le pensioni minime non verranno portate a 1000 euro, la medicina territoriale dovrà ancora aspettare il suo potenziamento, la riforma fiscale con la flat tax resterà incompiuta. Adesso la colpa viene data alla natalità, che ovviamente non può crescere, se non metti i giovani in condizione di potersi sposare e fare dei figli. Nel complesso la seconda manovra di bilancio del governo Meloni dovrebbe valere circa 30 miliardi, troppo poco per realizzare quanto il popolo si aspettava dall’esecutivo. Il tutto da inquadrare in un contesto generale che vede l’economia andare in ...