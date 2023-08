Il tutto a spese dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, per i quali ilda inflazione è stato, ed è, pesantissimo . In maniera fatalistica siamo in attesala bolla inflazionistica si ...Una misuraquindi va a sostegno dei minori a rischio povertà educativanel nostro paese sono 1,4 milioni. I libri, voce di spesa più pesante E proprio quella dei libri di testo sembra essere ...Pagare una multa per divieto di sosta, insieme a quella per la rimozione del veicolo, è uneconomicodifficilmente si dimentica . Per questo, chi si sente in diritto di parcheggiare fuori ...

Che salasso il ritorno a scuola! Per chi inizia la scuola media rincaro del 10%, prezzi alti anche alle superiori Orizzonte Scuola

Alcuni esempi: un volo ‘last minute’ Cagliari-Roma può costare anche 300 euro, mentre 800 euro è la cifra su un traghetto daPalermo a Genova per una famiglia di 4 persone con auto a seguito ...I costi più alti per le classi prime, tra testi e dizionari, sia alle medie che alle superiori. Con l’usato si risparmia ...