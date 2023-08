Ceglie | seconda serata de La Piazza di Affaritaliani Scopri chi sono gli ospiti Segui la diretta dell' evento

... il governo Meloni', realizzato da Lab21.01, che verrà presentato in apertura dellaserata della kermesse 'La Piazza' di Affaritaliani, aMessapica. Alta la fiducia anche in Forza ...... il governo Meloni', realizzato da Lab21.01, che verrà presentato in apertura dellaserata della kermesse 'La Piazza' di Affaritaliani, aMessapica.... da molti anni comandante indi Forza Italia, che ha la fiducia e la stima del partito e ... Detto questo io di candidature alternative non ne vedo ", ha detto Ronzulli dal palco di...

Ceglie, seconda serata de La Piazza di Affaritaliani. Diretta Affaritaliani.it

Ospiti dalle 19.15 i Ministri Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Fitto, Ministro ...Tutto pronto per la seconda serata de La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi. Anche questa sera ospiti di primissimo piano e grande attesa nel mondo ...