“Ce l’abbiamo fatta!” Alessia Quarto di C’è posta per te | il meraviglioso annuncio | “Emozione unica”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 agosto 2023)è diventata mamma. Immensa gioia per una delle protagoniste più amate e seguite di C’èper Te. Come molti ricorderannoè stata vittima di tradimento da parte del marito Giovanni con una cugina di lui. Giovanni si è presentato in studio come un cane bastonato per chiedere perdono, ma lei non ne ha voluto sapere e ha deciso di chiudere la busta. Dopo 14 anni di fidanzamento e il matrimonio non ha voluto perdonarlo. Da casa il pubblico ha ben presto simpatizzato perche tra l’altro era anche rimasta incinta e poi aveva avuto un aborto spontaneo. Nonostante ciò Giovanni non si era fatto alcuno scrupolo e l’aveva tradita. La donna è diventata popolare anche per alcune sue battute diventate virali come ”E va beh.. E ce l’aveva d’oro?“. Oggiè ...