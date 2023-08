Cateno De Luca | Con me no ' fuitine' ma un matrimonio di interessi

Leggi su agi

(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - "No definitivo ad accordi ad personam. Le '' e gli amori clandestini non mi interessano, è possibile un'alleanza solo attraverso un 'di', con un progetto politico serio". Intervistato dall'Agi,De, attivissimo sindaco di Taormina, deputato dell'Ars e leader di Sud chiama Nord, parla delle sue mosse future e torna a lanciare un messaggio, tra gli altri, a Matteo Renzi. "Ho rifiutato di incontrare Berlusconi e di essere il candidato del centrodestra alle Regionali, dove avrei vinto con il 70%, figuriamoci se per un seggio a Bruxelles metto in piedi accordi innaturali", spiega Deche si definisce 'Imperatore delle Due Sicilie' e manda allora l'ennesimo messaggio al leader di Italia Viva che aveva aperto a un'alleanza in vista delle ...