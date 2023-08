Caso Rubiales | parla Linari | ' Siamo scioccate | lui deve pagare'

La calciatrice della Roma Elena Linari ha parlato alla Gazzetta dello Sport del, prendendo le difese di Jenni Hermoso: ' Difficile trovare le parole, Jenni era nel momento più alto della sua carriera Nessuno si aspettava una cosa del genere davanti al mondo intero. ...COSA SUCCEDE ORA - In due giorni tutte le calciatrici della Nazionale femminile hanno detto che finchésarà presidente loro non giocheranno e sabato sera 11 membri dello staff tecnico della ...Per il momentoè stato interdetto per 90 giorni, ma tutto lascia pensare che la Federazione dovrà presto avere un nuovo presidente. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...

Caso Rubiales, la Fifa sospende per 90 giorni il presidente della Federcalcio spagnola per il bacio a Hermoso Il Fatto Quotidiano

Le parole si rincorrono veloci, plene di rabbia, ma anche di quella smania che si ha quando si dice qualcosa di urgente. E necessario. Elena Linari, difensore della Roma e della… Leggi ...Un uragano, che non ha ancora perso potenza. Che sta travolgendo tutto e tutti, che sta distruggendo un'impresa storica, la conquista del primo Mondiale femminile della storia. Nell'ultima settimana i ...