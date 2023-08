Caso Rubiales | le menzogne della federcalcio | il ruolo del ct Vilda e le verità di Hermoso Cosa succede ora

(Di domenica 27 agosto 2023) Un uragano, che non ha ancora perso potenza. Che sta travolgendo tutto e tutti, che sta distruggendo un'impresa storica, la conquista del...

Per il momentoè stato interdetto per 90 giorni, ma tutto lascia pensare che la Federazione dovrà presto avere un nuovo presidente. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...Non accenna a placarsi ilche, anzi, propone costantemente aggiornamenti quotidiani. Ormai tutti nel mondo conoscono Luis ManuelBéjar , 46enne nativo di Las Palmas de Gran Canaria, che ricopre (......la posizione del nostro governo riguardo al percorso avviato in questo". Madrid appoggia dunque la misura adottata dalla Fifa Madrid ma sottolinea che la rimozione definitiva diè ...

Caso Rubiales, la Fifa sospende per 90 giorni il presidente della Federcalcio spagnola per il bacio a Hermoso Il Fatto Quotidiano

La Fifa congela il capo della Federcalcio, lui accusa Jenni Hermoso. Le giocatrici in sciopero: oltre 80 annunciano che non si presenteranno a nuove convocazioni della Selezione se continueranno a ess ...Il bacio tra Rubiales e la Hermoso continua a far discutere. La FIFA sospende il presidente della Federcalcio spagnola che ora rischia davvero. Intanto spuntano immagini che provano a dimostrare che i ...