Caso Rubiales | Federcalcio spagnola attiva protocollo per violenza sessuale

Leggi su sportface

(Di domenica 27 agosto 2023) Lo scandalo che ha coinvolto il presidente dellaLuis, colpevole di aver baciato Jenni Hermoso senza consenso durante la premiazione dei Mondiali femminili, si arricchisce di un nuovo capitolo. La(RFEF), infatti, hato perilinterno previsto per i casi. A confermarlo è stata la delegata federale Maria Dolores Martinez Madrona: “Il nostroè statoto e siamo nel pieno dell’indagine sui fatti, per cui esigiamo il massimo rispetto per il diritto alla privacy e alla dignità di tutte le persone coinvolte”. Ilvieneto una volta che viene presentata una ...