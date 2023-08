Caso Elisa Claps | il podcast di Pablo Trincia | puntata 2 | Potenza | la città dell’apparenza

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 27 agosto 2023) Filomenaperiodicamente, mattina e pomeriggio, bussa alla porta della pm che segue le indagini e del questore. Da quest’ultimo, infastidito per le domande della mamma di, si sentirà dire: sua figlia se ne è andata spontaneamente. Ma no, non ci si può arrendere a questo perché le prove - continuano a sottolineare i famigliari - ci sono. E portano tutte a Danilo Restivo.