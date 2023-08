Carlo Alvino | “La Juve ha un Patteggiamento Speciale per i Rigori”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 agosto 2023) Il giornalistaesprime il suo incredulità riguardo la decisione arbitrale nel match trantus e Bologna. Il match trantus e Bologna, valido per la seconda giornata di Serie A, è finito in un pareggio per 1-1, ma non senza controversie. Un episodio in particolare ha acceso il dibattito: un rigore non concesso al Bologna per un fallo di Samuel Iling-Junior. La decisione ha suscitato incredulità e indignazione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, soprattutto perché né l’arbitro Marco Di Bello né il VAR sono intervenuti per correggere quella che sembrava una chiara infrazione.non nasconde lo stupore Tra i più vocali nel criticare l’operato arbitrale c’è il giornalista e opinionista campano. Nota voce di Radio Kiss Kiss Napoli, ...