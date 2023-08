Carl Brave | le foto del concerto a San Vito al Tagliamento

(Di domenica 27 agosto 2023), cantante e producer romano da 40 dischi di platino e 3 milioni di ascolti mensili su Spotify, artista capace di rivoluzionare il pop italiano, si è esibito ieri sera all’interno della rassegna “Stelle d’Estate” a Sanal. Quella in provincia di Pordenone è stata la sola data in Friuli Venezia Giuli del tour estivo dell’artista. Tante sono state le canzoni tratte dal nuovo album, ma non sono mancati i successi del passato. Chapeau, 10, Posso, Rimpianti, Tarocchi, Shangai, Lieto fine, Makumba, sono solo alcune delle canzoni cheha fato ascoltare ieri sera a Sanal.Ad impreziosire la serata l’opening act di Sebaa (Sebastiano Durì), artista friulano classe 2000 che ha mischiato sonorità rap, soul e ...

, icona della musica urbana italiana, ha catturato il cuore del pubblico con la sua performance. La folla ha ballato senza sosta sulle note delle hit 'Makumba' e 'Posso', mostrando un'......00 MARTEDì 05/09/2023 " MILANO " Teatro Arcimboldi ORE 21,00 MERCOLEDì 06/09/2023 " VICENZA " Piazza dei Signori ORE 21,00 Clicca per acquistare i bigliettiSi aggiunge al tour estivo uno ...Avellino . Avellino si veste di cultura, musica e divertimento in occasione del weekend 18 - 20 agosto dell'Avellino Summer Festival. L'evento più atteso è il concerto dia Valle, sabato 19 agosto. Il live si terrà in Piazza Don Giuseppe Morosini e sarà ad ingresso gratuito, come tutti gli eventi del cartellone estivo.

Carl Brave, cantante e producer romano da 40 dischi di platino e 3 milioni di ascolti mensili su Spotify, artista capace di rivoluzionare il pop italiano, è il primo grande ...Il nuovo album si chiama “Migrazione”, cosa racchiude il titolo