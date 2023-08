Card “Dedicata a te” | Lollobrigida “Consegnate oltre 1 mln di tessere”

(Di domenica 27 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “un milione, su 1,3, ledellaa tèal 25 agosto, circa 10 mila solo nella giornata di giovedì. Dal 17 luglio, quando i comuni hanno comunicato ai beneficiari la possibilità di poterla ritirare alle Poste, più di 900 mila le carte già attivate, con operazioni di pagamento pari a 7,8 milioni di euro. Sono i numeri che confermano il successo del provvedimento del Governo Meloni e per il quale il ministero dell'Agricoltura ha stanziato fondi per mezzo miliardo di euro, dei quali sono stati già impegnati270 milioni di euro dal Masaf. Un provvedimento che non solo garantisce un aiuto alle famiglie e conferma l'attenzione dell'esecutivo verso chi vive un momento di difficoltà economica, ma, allo stesso tempo, rappresenta un ...

...lista degli iscritti si è chiusa con oltre 170 richieste (sui 140 posti disponibili più 4 wild)... La manifestazione èa Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro tragicamente ...Evidentemente il cognato di Giorgia Meloni non sa che migliaia di famiglie che in teoria avrebbero diritto allaa te da 382 euro una tantum varata dal governo Meloni hanno scoperto di ...... il vincitore si aggiudicherà anche il premio in palio, ovvero una giftdel valore di mille euro da spendere nel centro commerciale di Molfetta. La finaleal canto conclude un lungo e ...

Governo: Lollobrigida, 'consegnate oltre 1 mld di card 'Dedicate a te'' La Gazzetta del Mezzogiorno

Dopo la prima tornata dei beneficiari della Carta acquisti “Dedicata a te” sono in arrivo nuove assegnazioni a partire dal mese di settembre.Sono oltre un milione, sugli 1,3 milioni previsti, le card "Dedicata a te" contro il caro spesa consegnate al 25 agosto. Di queste, "circa 10mila solo nella giornata di giovedì". Lo rende noto in un c ...