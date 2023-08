Carceri | Bettini | ' è emergenza | da Nordio sortite irrealizzabili e solitarie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "È esplosa di nuovo la questione delleitaliane. Sovraffollamento, congestione (come la definisce Luigi Manconi), mancanza di servizi, di bidet per le donne, pochi psicologi, poche attività di lavoro e di socializzazione. Grande sofferenza e grande impotenza., di ispirazione garantista e liberale, ha promesso di intervenire: trasformiamo le caserme dismesse in prigioni, aumentiamo gli organici. Ma, come spesso gli capita, sembrano". Così Goffredo, dirigente nazionale del PD, si esprime sulla questione dellein un intervento pubblicato stamattina sull'Espresso. "Ma poi - si chiede lo storico esponente dem -: la priorità sono gli spazi ulteriori da reperire o piuttosto una ...