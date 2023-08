Capello | «Lukaku alla Roma? Il belga è uno di quei giocatori che fanno la differenza»

(Di domenica 27 agosto 2023) Fabio, allenatore, ha parlato a Il Messaggero del possibile trasferimento di RomeluFabio, allenatore, ha parlato a Il Messaggero del possibile trasferimento di Romelu. Ecco le sue dichiarazioni.COME BATISTUTA NELLA MIA– «Come Batistuta? Lain quegli anni aveva cominciato una programmazione per arrivare al titolo: prima di Gabriel arrivarono Emerson, Samuel. Bati fu l’elemento finale, determinante., come lui, è uno dicalciatori chela. Soprattutto fisicamente. Nel calcio di adesso, certispostano gli ...

Lo ha detto l'ex allenatore della Roma, Fabioin un'intervista al Messaggero, commentando il possibile arrivo in giallorosso di Romeludal Chelsea.però non vede Big Rom in ...Fabioè notoriamente un commentatore tecnico che non si nasconde dietro un dito, dicendo le cose come stanno e dopo aver parlato del probabile arrivo dialla Roma che potrebbe creare ......39:00.000Z","timestampUtcIt":"2023 - 08 - 26T10:39:00+0200","video":{"videoId":"857397","videoPageUrl":""},"altBackground":true,"title":": \"Sarebbe colpo molto importante,in Italia fa ...

"Lukaku toglie spazio a Belotti”: la frase di Capello scatena la bufera tra i tifosi Virgilio Sport

Lukaku si avvicina alla Roma, e Fabio Capello dice la sua: inevitabile il paragone con Batistuta, entrambi giocatori che fanno la differenza in campo ...Parla l’ex allenatore giallorosso, Campione d’Italia con la Roma nel 2001: le sue parole Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha concesso un’intervista in cui ha discusso vari argomenti, tra cui i ...