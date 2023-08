Capello e il no alla Nazionale nel 2016

Leggi su agi

(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - "Noi abbiamo vissuto un tempo in cui tutti i migliori giocatori del mondo venivano in Italia. E se tu ti alleni con uno forte, impari di più, sei più stimolato, cresci. Dal top impari, ma ora? Si impara da quelli bravi, ma solo se hai voglia di imparare... Ho avuto la fortuna di allenare Totti, Del Piero, Baggio. Tre numeri dieci di enorme talento, che non avevano paura di imparare". Fabiosi concede in una lunga intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, fra passato ("Sono stato un 10 regista, ho tratto ispirazione da Luis Suarez. Poi le mie ginocchia non mi consentivano di continuare, erano maciullate. Arrivaidecisione di smettere per questo") e attualità. A partire dall'Arabia Saudita, grande protagonista del mercato estivo. "È un'alluvione che sta ribaltando tutto, sotto tutti gli aspetti. Bisogna trovare degli ...