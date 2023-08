Capannoni commerciali in fiamme nella notte | paura a Barra

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuestai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in Via delle repubbliche marinare per un grosso incendio. Lehanno avvolto 3al cui interno erano stoccati prodotti cosmetici e per la casa. Danneggiato parzialmente dall’incendio un centro dialisi. Non ci sono feriti, dinamica e matrice da chiarire. Non si esclude corto circuito. Indagini in corso dei Carabinieri della Stazione di Ponticelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

