Canoa velocità | Mondiali Duisburg 2023 | pass olimpico per l’Italia nel C2 maschile 500 metri

(Di domenica 27 agosto 2023) Buone notizie perdaidiin corso di svolgimento a, in Germania. Il duo azzurro composto da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini ottengono infatti unposto nazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel C2sulla distanza dei 500grazie al settimo posto nella finale A di questa mattina, a fronte di otto carte olimpiche. Bastava evitare di giungere ultimi in questa finale e per gli azzurri c’è stata da sudarsela, visto che al rilevamento cronoco dei 250erano effettivamente in nona posizione, salvo poi risalire al settimo posto, comunque non troppo positivo per quanto riguarda la gara in sé, visto che la speranza era quella di ...