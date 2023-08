Canoa velocità | Carlo Tacchini e Gabriele Casadei spingono il C2 500 alle Olimpiadi! Bronzo iridato per il C2 500 misto non olimpico

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Penultima sessione di gare a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 die para: l’Italia ottiene il primo passed il terzo paralimpico nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, nonché la quarta medaglia complessiva (tra parae specialità non olimpiche della). Nelle specialità olimpiche conquista il biglietto per Parigi 2024 il C2 500 maschile dei campioni d’Europa, settimi in finale, mentre nelle specialità paralimpiche ce la fa nel KL1 200 femminile Eleonora De Paolis, sesta nell’ultimo atto, infine nelle specialità non olimpiche arriva una meravigliosa medaglia di...