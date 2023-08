Canoa e Paracanoa | l’Italia chiude i Mondiali con quattro medaglie e pass a cinque cerchi

(Di domenica 27 agosto 2023) Cala il sipario a Duisburg suidi qualificazione olimpica divelocità e para. Nell’ultima giornata di finaliconquista unper le Olimpiadi con il C2 500 di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, uno per le Paralimpiadi con Eleonora De Paolis e una medaglia di bronzo nel C2 misto con Olympia Della Giustina e Daniele Santini. Il bilancio complessivo della spedizione azzurra conta un oro, un bronzo e un carta olimpica, la parainvececon un oro, un bronzo e treper Parigi. C’era grande attesa per la finale del C2 500 maschile che vedeva in acqua la barca azzurra formata da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (Fiamme Oro). I campioni europei, che partivano da una scomoda corsia nove, hanno chiuso la gara ...

