Cambio climatico | scatta l’allerta gialla da domani su tutta la Regione

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valida a partire dalle 8 di, lunedì 28 agosto, alle 8 di martedì 29 agosto, sula. Potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Si prevedono anche “venti localmente forti con possibili raffiche e mare tendente ad agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In considerazione della possibile grandine e della presenza di vento localmente forte con raffiche e del mare ...

Le linee di intervento sono due: adattamento e mitigazione. È urgente rispondere al cambio climatico in atto innanzitutto con misure di adattamento del nostro territorio, le nostre reti idriche ed ...A partire dalla mezzanotte di lunedì, è previsto un drastico cambio climatico che porterà piogge abbondanti, forti colpi di vento e non è esclusa la possibilità di grandine di medie dimensioni. Anche ...