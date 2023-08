Calendario Mondiali canoa velocità 2023 oggi | orari domenica 27 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 27 agosto 2023)27, si chiuderanno a Duisburg, in Germania, le gare deidie para: l’Italia è in finale nella specialità olimpica del C2 500 maschile ed in quelle paralimpiche del KL1 200 e del KL3 200 femminili e continuerà la ricerca dei pass per i Giochi di Parigi. LA DIRETTA LIVE DEIDIVELOCITA’ Nella sessione mattutina si disputeranno le ultime finali die para, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per le gare di fondo sui 5000 metri. Diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.00 alle 12.45, direttasu Recast TV e su Rai Play, in quest’ultimo caso dalle 11.00 alle 12.45....

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle gare di giornata dei... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI ...... GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTIBudapest 2023: risultati domenica 27 ...... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI ...00 - Benvenuti! Parte la maratona maschile deidi atletica di Budapest. Occhi puntati sugli ...

Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari venerdì 25 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Campionati Mondiali Tutto quello che c'è da sapere sulla Maratona dei Mondiali di Budapest 2023 di domenica 27 agosto. Sono 3 gli azzurri al via . L'appuntamento è per domenica 27 agosto con… Leggi ...Oggi domenica 27 agosto va in scena la nona e ultima giornata ai Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) si conclude la rassegna iridata e 11 azzurri saranno in gara. Alle ore 07.00 s ...