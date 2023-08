Calendario Mondiali atletica 2023 oggi | orari domenica 27 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023)27va in scena la nona e ultima giornata aidileggera. A Budapest (Ungheria) si conclude la rassegna iridata e 11 azzurri saranno in. Alle ore 07.00 scatterà la Maratona maschile, dove vedremo all’opera Eyob Faniel, Daniele Meucci, Yohanes Chiappinelli: i nostri portacolori cercheranno di agguantare un risultato dignitoso in una prova ormai sempre più terra di conquista per gli atleti africani. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 7.00 E ALLE 20.00 In serata, a partire dalle ore 20.00, l’assegnazione di ben sette titoli: salto in alto femminile, 5.000 metri maschili, tiro del giavellotto maschile, 800 metri femminili, 3000 siepi femminili, 4×400 maschile e 4×400 femminile. ...