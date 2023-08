Caroe aria condizionata fanno lievitare i costi energetici degli agriturismi: +20% rispetto all'... Così gli effetti del grandespingono le strutture ad implementare l'autoproduzione di ...Insomma, una sorta di serrate le file in vista di un autunno che si annuncia politicamente, ... alle prese con il caro". Solo esauriti questi due dossier che Meloni considera "essenziali"...... sarà un autunno davveroSi parte subito con i carburanti . Già adesso, benzina e diesel ... anche il gas potrebbe aumentare con gravi conseguenze per le. Anche perché a fine settembre ...

Caldo e bollette, lievitano i costi energetici degli agriturismi Agenzia ANSA

Caro bollette e aria condizionata fanno lievitare i costi energetici degli agriturismi: +20% rispetto all'estate 2022. Valori record dovuti principalmente alla necessità di tenere al massimo i condizi ...Coppette e coni piccoli ormai superano i 2,50 euro quasi dappertutto. E c’è chi preferisce ritoccare il listino per le vaschette da asporto ...