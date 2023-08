Calciopoli | La Juve chiede 440 milioni di risarcimento alla FIGC per gli illeciti dell’Inter Sullo scudetto 2006…”

Quello scudetto del 2006 non lo riavrà, questo è sicuro: il Consiglio di Stato, nella sua recente sentenza, ha messo la parola fine al tormentone sul tricolore assegnato all'Inter per, affermando che la questione degli illeciti disciplinari rientra esclusivamente nella giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva ma nonostante tutto la storia non finisce qua.... uno di loro), si rifiutarono con la CAF (la stessa corte che condannò la) di riaprire il processo sportivo su, ritenendosi anch'essi incompetenti a decidere sulla revoca all'Inter ...... rimasto vacante dopo le decisioni della giustizia sportiva per lo scandalo di. Lo scudetto assegnato all'Inter aveva scatenato diverse polemiche negli ultimi anni., super - partenza: ...

Scudetto 2006 resta all'Inter: il ricorso della Juventus respinto dal Consiglio di Stato Sky Sport

Il prossimo 24 ottobre la giustizia amministrativa inizierà le udienze in merito alla richiesta di risarcimento da 440 milioni di euro avanzata dalla Juventus ...All'interno del nuovo libro intitolato 'Adrenalina', l'ex calciatore della Juve Zlatan Ibrahimovic ha esperesso il suo pensiero riguardo alle vicende.