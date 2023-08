Calciomercato Sampdoria | opzione Forte per l’attacco

(Di domenica 27 agosto 2023) Sfumata la trattativa con il Genoa per portare Massimo Coda in rosa, lanon perde tempo e continua la ricerca di un elemento valido per rafforzare il reparto offensivo. A tal proposito, nelle ultime ore lasembra essere interessata a Francesco, attaccante dell’Ascoli., il profilo del giocatore Francesco, attaccante classe 1993 cresciuto nelle giovanili dell’Inter, attualmente ricopre il ruolo di punta centrale nella rosa dell’Ascoli. Tuttavia, ultimamente i rapporti con il club si sono complicati a causa della squalifica diin occasione della prima giornata di campionato di Serie B, che ha portato come conseguenza ad uno stop del giocatore per tre turni. Nella stagione 22/23, Francescoha collezionato 34 presenze ...

- Pisa si è srotolata dandoci un vero e proprio antipasto di quella che sarà la Serie B. La squadra di Aquilani in ciò è stata esemplare: ero sicuro che avrebbe impostato così l'incontro. ...Commenta per primo L'inseguimento ad un nuovo attaccante, per la, in questo momento sembra essere la priorità della dirigenza blucerchiata. Nei giorni scorsi ad esempio era emerso in maniera forte il nome di Stefano Okaka , ex doriano svincolato dopo l'...Commenta per primo La partita di venerdì sera ha reso evidente come allamanchi a tutti gli effetti una punta in grado di segnare quei gol cruciali per il ritorno in Serie A. Sfumato Coda, i blucerchiati si stanno muovendo su altri profili: ad esempio, nelle ...

Il centrocampista argentino, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nonostante sia stato vicino a firmare con la Sampdoria, tornerà all’Udinese dopo averla lasciata solo pochissimi mesi fa per la ...Porsi domande – in carenza di interlocutori (Figc e Divisione Professionistica) che finora si sono trincerati dietro un assordante silenzio – sembra altrettanto paranoico oltre che masochistico per ...