Calciomercato Napoli | Sky Conferma l’Arrivo di Lindstrom al Posto di Lozano

(Di domenica 27 agosto 2023) Sky Sportle anticipazioni di Bild e Faz sul trasferimento imminente di Jesperal. Il danese è in viaggio per l’Italia e prenderà ildi Hirving, in uscita dal club.. Le voci che circolavano sul possibile trasferimento di Jesperalhanno trovato ulteriori conferme. Sky Sport ha infatti corroborato le informazioni precedentemente rilasciate dai quotidiani tedeschi Bild e Faz, annunciando che il danese è in viaggio per l’Italia per firmare un contratto con il club partenopeo.Prende ildiIl trasferimento diè strettamente legato alla situazione di Hirving ...

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori SASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Boloca, ..., accelerata decisiva per LindstromLozano, che partirà anche oggi dalla panchina, è in trattativa con il PSV per il ritorno in Olanda. È uno dei fattori che si deve sbloccare per ...Esultanza Juventus (LaPresse) -.itAllegri si affida nuovamente al tandem offensivo ... Thiago MottaCLASSIFICA SERIE AMilan 6*, Hellas Verona 6*, Fiorentina 3, Juventus 3,3, Inter 3,...

Il fatto che sia rimasto in panchina per 90 minuti contro il Mainz rappresenta un chiaro segnale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Bild, Jasper Lindstrom sta per diventare un nuovo ...Il 23enne nazionale danese è il nome scelto per sostituire il partente Lozano. Lo aveva seguito anche la Juventus ...