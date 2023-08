Calciomercato Napoli | per il centrocampo piace Amrabat

Leggi su 11contro11

(Di domenica 27 agosto 2023) A pochi giorni dalla fine del, ilè alla ricerca di un colpo per il, e dopo aver visto sfumare l’affare Gabri Veiga del Celta Vigo, adesso i partenopei avrebbero messo nel mirino Sofyandella Fiorentina. Il mediano marocchino è ormai in rotta con l’ambiente viola: non convocato per le prime due giornate di campionato, l’ex Hellas Verona si sta allenando anche a parte in questi giorni, in attesa di definire il futuro entro l’1 settembre.opzione per ilCome riferisce il Corriere della Sera, il nome di Sofyandella Fiorentina sarebbe la prima opzione per ilper rinforzare la propria mediana. Il centrocampista marocchino, ...