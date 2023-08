Calciomercato | ManUtd Interessano Cucurella e Reguilon

Red Devils a caccia di un terzino dopo l'infortunio di Shaw LONDRA - Dopo l'infortunio di Luke Shaw, il Manchester United sta valutando il prestito del difensore del Chelsea Marc Cucurella. Lo riporta ...Per "L'Equipe" il club nerazzurro è pronto a trattare col Bayern Monaco. PARIGI (FRANCIA) - Benjamin Pavard è sempre più nel mirino dell'Inter. Lo riporta "L'Equipe", precisando che il terzino ...Il giocatore non è considerato da Tuchel un titolare inamovibile BERLINO (GERMANIA) - Futuro incerto al Bayern Monaco per Leon Goretzka e Manchester United alla finestra. Secondo i media tedeschi, il ...

Calciomercato: Inter. Piace Pavard, cercato anche dal ManUtd Tiscali

Red Devils a caccia di un terzino dopo l'infortunio di Shaw LONDRA (ITALPRESS) - Dopo l'infortunio di Luke Shaw, il Manchester United sta ...Il presidente De Laurentiis è a caccia di un rinforzo da regalare a Rudi Garcia dopo il voltafaccia di Gabri Veiga: torna d'attualità la pista che porta al marocchino ai ferri corti con i viola ...