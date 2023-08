Calciomercato LIVE | Kudus in Premier League | novità per Adli e Beto

A Londra prosegue oggi domenica 27 agosto il lavoro di Tiago Pinto per chiudere la trattativa con il Chelsea per portare Romelu Lukaku alla Roma. Il centravanti belga ieri a Bruxelles si è dimostrato ...Commenta per primo Torna la Premier League con la fase finale della terza giornata di campionato. Dopo le vittorie di Manchester United, Chelsea e Tottenham e dopo il pareggio dell' Arsenal , oggi ...Juventus, proseguono i rumours e le indiscrezioni sul futuro di Romelu Lukaku: l'attaccante belga è sempre più vicino alla Roma, ma... Dopo un tira e molla durato diversi mesi, la ...

Lukaku-Roma, accordo in chiusura col Chelsea Sky Sport

Torna questa sera alle 21 su 12 Tv Parma l’appuntamento con «Bar Sport», il salotto sportivo d’approfondimento dedicato a tutti gli argomenti di rilievo che ruotano intorno al Parma Calcio. Sarà una p ...Nel turno preliminare (eliminazione diretta), l’Alba Calcio fa visita all’RG Ticino, allo stadio “Beretta-Muttini” di Romentino. Segui la DIRETTA di RG TICINO-ALBA CALCIO (dalle ore 16).