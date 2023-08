Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 agosto

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA È ufficiale il ritorno Alexis Sanchez all’. L’attaccante cileno, già in nerazzurro dal 2019 fino a dodici mesi fa (quando risolse il contratto ricevendo una buonuscita), ha firmato fino al 30 giugno 2024. Non è ancora arrivato invece Benjamin Pavard, che ha saltato di nuovo l’allenamento col Bayern Monaco. ...

... Frattesi e Thuram all', Loftus - Cheek e Reijnders al Milan, Weah alla Juve: sono stati intensi i primi giorni delper le big della Serie A , a caccia del Napoli campione d'Italia..it seguirà le due partite in tempo reale. Milan - Torino e Verona - Roma: formazioni ... Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta* 3,3, Milan 3, Lecce 3, Verona 3, Monza* 3, ......il primo successo stagionale dopo il tonfo in Coppa Italia contro la Reggiana e il ko di San Siro al cospetto dei vicecampioni d'Europa dell'. Raffaele Palladino (LaPresse) -

Inter, il Torino ha già trovato il sostituto di Schuurs Calciomercato.com

Partita di calcio con dramma a Milano: in occasione del match di coppa Italia Inter-Genoa (finito 2-1 per i nerazzurri che passano il turno) un tifoso rossoblù è stato ricoverato all’ospedale in gravi ...Il Monza sul velluto contro l'Empoli, con i biancorossi trascinati da Colpani. Le dichiarazioni di Raffaele Palladino in conferenza stampa ...