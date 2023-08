Calciomercato | il Betis Siviglia piomba su Coutinho | in stand by la trattativa con l’Al-Duhail

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilsu. Secondo quanto riporta COPE, il club spagnolo vorrebbe portare l’ex Barcellona e Liverpool in Spagna. Di conseguenza latra Aston Villa, che possiede il cartellino del brasiliano, e Al-sarebbe stata messa inby in attesa di un’offerta del. Le richieste del club inglese sono di 20 milioni di euro. Si attendono risposte dal calciatore, che preferirebbe rimanere a giocare in Europa. SportFace.

Commenta per primo La Juventus deve fare fronte all'inserimento delSiviglia per Soulé . Il centrocampista , vicino al passaggio al Frosinone , è però richiesto dagli spagnoli che vogliono tentare il sorpasso sui ciociari. Lo riporta Sky .Ma nel frattempo l'entourage del giocatore ha trovato la richiesta delSiviglia: c'è questo dietro un ulteriore momento di riflessione.Commenta per primo ll Bologna continua a spingere per Alexis Saelemaekers del Milan. Sul 24enne belga c'è anche ilSiviglia, squadra che ha il vantaggio di giocare l'Europa League. Un 'plus' che mette Saelemaekers nelle condizioni di preferire la Spagna ma il Bologna vuole insistere e va in pressing sull'...

Calciomercato Frosinone, le ultime su Soulé: Feyenoord e Real Betis... Tuttofrosinone

Tante reti nel posticipo domenicale della terza giornata della Liga spagnola, con l'Athletic Bilbao che supera 4-2 il Betis Siviglia tra le mura amiche.L'Athletic Bilbao ha battuto 4-2 il Betis Siviglia dopo essere andato sotto 2-0 dopo appena dieci minuti: Valverde supera Pellegrini ...