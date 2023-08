Calciomercato Fiorentina | Vranckx pronto a raggiungere Italiano?

Secondo Tuttosport , in caso di rialzo da parte degli inglesi, lapotrebbe accettare per poi buttarsi con forza su Berardi. La Juventus resta però sempre sullo sfondo per il campione d'...Lo riporta l'edizionede La Repubblica .Per quanto l'opzione Di Francesco (Lecce) stuzzichi non poco, fresco di rete decisiva alla Lazio: i tifosi sperano che non sia decisivo anche contro la, in quel caso chissà che il suo ...

Ultimo colpo Juve: scambio e 15 milioni per battere la Fiorentina CalcioMercato.it

Questa sera per il debutto stagionale al Franchi è possibile vedere una Fiorentina argentina. Infatti, come scrive TuttoSport, Italiano potrebbe pensare di schierare dal primo minuto ...La Fiorentina punta alla linea verde. I viola vogliono completare la rosa a disposizione con Vranckx. L'ex Milan è il profilo ideale dei giocatori che vuole il patron Rocco Commisso: giovani e di ...