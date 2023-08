Calciomercato | Cremonese Preso Coda dal Genoa

(Di domenica 27 agosto 2023) L'attaccante torna in grigiorosso in prestito con diritto di riscatto CREMONA - Colpo di mercato della, che ha acquisito Massimodala titolo temporaneo con diritto di riscatto. L'...

"Bentornato in grigiorosso, Massimo!", conclude la. - foto LivePhotoSport - . fsc/com 27 - Ago - 23 10:46 . 27 agosto 2023Commenta per primo Massimo Coda ha scelto la, motivo per cui la Sampdoria sta guardando in casa Ascoli . Qui, come scrive il Corriere Adriatico , gioca Francesco Forte che ha chiesto la cessione e potrebbe fare al caso di Pirlo .Gli ultimi, convulsi giorni diregalano un nuovo calciatore al Genoa di mister ... l'esperto attaccante non è stato convocato dal tecnico del Genoa perché è ormai della. Come ...

L'attaccante torna in grigiorosso in prestito con diritto di riscatto CREMONA (ITALPRESS) - Colpo di mercato della Cremonese, che ha ...Con Samuele Damiani verso la Juventus Next Gen, il Palermo potrebbe scegliere di ingaggiare un altro centrocampista dopo Liam Henderson.