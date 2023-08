Calciomercato Bologna | si valuta Boadu per l’attacco

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilestivo sta ormai giungendo al termine e queste ultime giornate sono dedicate a chiudere le ultime trattative. In particolar modo, il club rossoblù sta cercando di completare e perfezionare la sua rosa. L’obiettivo del momento è quello di rafforzare il reparto offensivo e per tale motivo ilha messo gli occhi sull’attaccante olandese Myron: il punto sulla situazione Myron, attaccante olandese classe 2001, è in uscita dal Monaco, complice sia l’imminente arrivo in rosa di Balogun, sia il fatto che in Francia l’attaccante non è mai riuscito ad ambientarsi. Le prestazioni dihanno infatti deluso le aspettative del Monaco che lo aveva acquistato a circa 20 milioni di euro dall’Az Alkmaar, club olandese con cui ...

IL MILAN, LA SQUADRA PIÙ ESTEROFILA A, per la prima di campionato, i rossoneri hanno ... Entrambe le squadre non hanno però ancora concluso il loro: la Roma sta cercando attaccanti ...Un 'plus' che mette Saelemaekers nelle condizioni di preferire la Spagna ma ilvuole insistere e va in pressing sull'idea del giocatore di non abbandonare l'Italia e rilanciarsi in Serie A. ...A cominciare già domani col, anche per sfatare il tabù dell'ultimo triennio, ovvero quello di non riuscire a vincere di seguito le prime 2 partite del campionato. L'ultima volta è capitato ...

Calciomercato Milan – Pressing del Bologna per Saelemaekers: il Betis… Pianeta Milan

La redazione di Juvenews.eu ha intervistato in esclusiva Bonetto, per chiedergli le sue impressioni prima della partita con il Bologna ...Dopo aver dato i primi calci ad un pallone frequentando alcune scuole calcio della Capitale, Frabotta passa alle giovanili del Bologna all'età di 15 anni. Nella stagione '18-'19 fa il suo esordio tra ...