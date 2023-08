Calcio | Salvini | ' ha bisogno di rivoluzione | da Mit pronti a ragionare su nuovi impianti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Auguri. Al di là di come la si pensi sull'ex allenatore azzurro (bastava dirlo ai tifosi italiani che c'erano in ballo i milioni degli sceicchi), di certo il calcio italiano hadi una profonda. Flop della Nazionale e mancata partecipazione al Mondiale, vivai in crisi, perdita di appeal della Serie A, difficoltà di investimento sustadi, battaglie legali per partecipare alla serie B (una delle poche comunque a crescere come pubblico e interesse), difficoltà economiche, fallimenti e proprietà sempre meno italiane. Come ministero delle Infrastrutture, sono pronto acon tutti per facilitare la realizzazione disportivi, più sicuri, redditizi e moderni, superando burocrazia e i professionisti del no a tutto. Il ...