Calcio Napoli 2-0 al Sassuolo

(Di domenica 27 agosto 2023) Ottima prova delcontro il: Osimhen e Di Lorenzo i marcatori. Prima in casa per i campioni d’Italia. Stadio pienissimo e atmosfera di grande attesa nonostante il gran caldo. Garcia lascia Kvaratskhelia in panchina e preferisce sulla destra coppia verticale Olivera Raspadori. L’undici iniziale Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa,

Iltrova il gol del vantaggio al 16' con undi rigore trasformato da Osimhen e concesso dall'arbitro Giua dopo una verifica al Var, a seguito di un colpo di Boloca su Politano. Il ...Il Sassuolo prova timidamente a reagire, ma al 34' ilsfiora il raddoppio con un colpo di testa di Anguissa su corner di Politano. Una manciata di secondi più tardi, dall'altra parte, i ...Conquista undi rigore anticipando l'avversario e inducendolo all'errore. Kvraratskhelia (6. Top e flop di- Sassuolo. TOPOsimhen, Di Lorenzo, Zielinski. FLOPIn una ...

Napoli-Sassuolo, le pagelle: Di Lorenzo ancora goleador! Anguissa imprendibile CalcioNapoli1926.it

Ottima prova del Calcio Napoli contro il Sassuolo: Osimhen e Di Lorenzo i marcatori. Prima in casa per i campioni d'Italia. Stadio pienissimo e atmosfera di ...(Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) Notizia a sorpresa in vista di Napoli-Sassuolo, prima gara al Maradona per i campioni d’Italia: riguarda i tifosi presenti al Maradona. I ...