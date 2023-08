(Di domenica 27 agosto 2023) L'asso argentino ha firmato il definitivo 2 - 0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) - Lionelancora a segno. L'asso argentino, dopo aver trascinato l'al trionfo in Leagues Cup e ...

Nella, la formazione presieduta da David Beckham, naviga nei bassifondi e non conquistava i tre punti dal 14 maggio. - foto Image - . fsc/red 27 - Ago - 23 10:57 27 agosto 2023Lionel Messi si prende subito la scena in. Lo splendido gol della Pulce all'89' ha aiutato l'Inter Miami a battere i New York Red Bulls per 2 - 0 sabato sera e a chiudere una serie di 11 partite senza vittorie consecutive in campionato ...Che Lionel Messi potesse avere un impatto del genere nelamericano era da mettere in preventivo. Ma un conto è immaginarlo, un altro vederlo. La Pulce, dopo aver incantato nella US Cup Open , ha fatto il suo esordio anche nella Major League Soccer . ...

Calcio: MLS. Primo gol per Messi in campionato, vince l'Inter Miami sport.tiscali.it

Nella MLS, la formazione presieduta da David Beckham, naviga nei bassifondi e non conquistava i tre punti dal 14 maggio.-foto Image- (ITALPRESS). fsc/red 27-Ago-23 10:57 ...Ago 27, 2023 #Inter Miami, #Messi, #Messi gol, #Mls, #New York Red Bulls ... Il centrocampista americano non calcia ma serve Messi che deve solo fare un facie tap-in per il 2-0.