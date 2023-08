(Di domenica 27 agosto 2023) L'asso argentino ha firmato il definitivo 2-0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) - Lionelancora a segno. L'asso argentino, dopo aver trascinato l'al trionfo in Leagues Cup e in finale di US Open Cup, ha messo a segno nella notte il suogol nelamericano: sfru

Nella, la formazione presieduta da David Beckham, naviga nei bassifondi e non conquistava i tre punti dal 14 maggio. - foto Image - . fsc/red 27 - Ago - 23 10:57 27 agosto 2023Il PSV ha fatto un'offerta per Hirving Lozano del Napoli ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli azzurri hanno detto no alla prima proposta da parte dell'ex club del messicano. No ...Lionel Messi si prende subito la scena in. Lo splendido gol della Pulce all'89' ha aiutato l'Inter Miami a battere i New York Red Bulls per 2 - 0 sabato sera e a chiudere una serie di 11 partite senza vittorie consecutive in campionato ...

Calcio: MLS. Primo gol per Messi in campionato, vince l'Inter Miami sport.tiscali.it

L'asso argentino ha firmato il definitivo 2-0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lionel Messi ancora a segno. L'asso ...A Lionel Messi sono bastati pochi minuti per trovare il gol al suo memorabile debutto in Major League Soccer. Lo splendido gol della Pulce all'89' ha aiutato l'Inter Miami a battere i New York Red ...