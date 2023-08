Calcio | la Fifa sospende Rubiales

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Laha sospeso per 90 giorni il presidente della federspagnoladopo il bacio, senza consenso, alla calciatrice Hermoso. Verrà sollevato dalle sue funzioni "in attesa del procedimento disciplinare aperto" nei suoi confronti. La Federazione spagnola, intanto attacca Hermoso e le altre calciatrici sostenendo che la giocatrice "mente in tutte le dichiarazioni rese nei confronti del Presidente e che la giocatrice ha "postato anche un video sui social network in cui sottolinea di aver autorizzato quel bacio".