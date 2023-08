Caivano | Piantedosi fa lo scaricabarile | “Non è colpa delle istituzioni Successi contro lo spaccio Gli stupri? Problema anche culturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) “Noi per quello che possiamo ci siamo. Se lo Stato fosse più presente sarebbe bello”. Don Maurizio Patriciello, parroco in prima linea di, lo diceva ieri con la consapevolezza di chi come lui il quartiere, che ha “prodotto” gli orrori dei casi di Fortuna Loffredo e dello stuprodue cuginette, lo conosce e lo vive ogni giorno. E così appaiono stonate, una sorta di, a diversi giorni dalla cronaca degli abusi su due bambine, le parole del ministro dell’Interno, Matteo, napoletano di nascita, e quindi con quel quid in più che può conferire alla comprensione di fenomeni (che non sono solo criminali) la nascita e l’appartenenza a un territorio.le piazze dicome quella dil’attivitàforze ...