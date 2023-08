Cagliari | Wieteska in arrivo in Sardegna

(Di domenica 27 agosto 2023) Mateuszè sempre più vicino ad essere ufficialmente un nuovo calciatore del. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilsi prepara ad accogliere Mateusz. Il difensore polacco infatti è in partenza da Roma dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri. Nato nel 1997,arriva nel club sardo a titolo definitivo dal Clermont. Il giocatore è pronto per firmare un contratto che lo legherà alla società per i prossimi 4 anni.

TRATTATIVE:(d, Clermont); Douvikas (a, Utrecht); Helander (d, Rangers) f.c.; Petagna (a, ... Juventus); Maldini (a, Milan); Shpendi (a, Cesena); Grassi (c, Parma); Marin (c,); ...TRATTATIVE:(d, Clermont); Douvikas (a, Utrecht); Helander (d, Rangers) f.c.; Petagna (a, ... Juventus); Maldini (a, Milan); Shpendi (a, Cesena); Grassi (c, Parma); Marin (c,); ...E quindi trasferimento definitivo l'1 settembre a. Per Mateuszsi tratta di un investimento di 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Domani le visite mediche, poi le ...

Cagliari, vicino il difensore polacco Wieteska RaiNews

È in arrivo in Sardegna il nuovo difensore del Cagliari Mateusz Wieteska. L’ultimo colpo di mercato della società rossoblù. Classe 1997, il difensore polacco arriva a titolo definitivo dal Clemont.Il Cagliari si prepara ad accogliere Mateusz Wieteska. Il difensore polacco infatti è in partenza da Roma insieme al suo intermediario Roberto Meloni dopo aver sostenuto le visite mediche nella ...