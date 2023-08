Cagliari | Ranieri | 'Voglio un attaccante diverso da Pavoletti e Lapadula'

(Di domenica 27 agosto 2023) Sull’ancora in bilico, con la non facile situazione per arrivare a Petagna,e? stato chiaro per le caratteristiche...

Ecco le probabili formazioni Domani alle 20.45 andrà in scena il match valido per la seconda giornata di Serie A trae Inter. Ecco le probabili formazioni.(4 - 4 - 2): Radunovic; ...... nella finale playoff di ritorno, contro il, la promozione in Serie A è sfumata all'ultimo secondo quando il gol di Pavoletti ha portato i ragazzi dinel massimo campionato italiano. ...... partono da favoriti contro l'ex Claudio, capace di strappare un punto a Torino nel ritorno in massima serie dei sardi. Squadre in campo domani lunedì 28 agosto alle 20.45.- Inter ...

Cagliari, Ranieri: "Vedremo se arriverà un nuovo attaccante. Non è stato un mercato facile" TUTTO mercato WEB

I nerazzurri affrontano i sardi reduci dal pareggio in casa del Torino, occhi puntati sul bomber argentino: ecco quanto paga una sua rete ...Nel posticipo della Serie A l'Inter farà visita al Cagliari dell'ex Claudio Ranieri. Una sfida speciale per un altro ex di turno, Barella, che ritrova la sua Sardegna. Il tecnico dei nerazzurri Inzagh ...