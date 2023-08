Cagliari-Inter | Ranieri sceglie chi ci sarà | la lista dei convocati!

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilrende nota ladei convocati per il match di domani sera contro l’. C’è anche Oristanio tra le scelte di Claudio. I nomi. CONVOCATI ? Il, in attesa del match contro l’di domani sera, ha reso noti i nomi dei convocati. Ecco le scelte di Claudio: Radunovic, Goldaniga, Dossena, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Aresti, Oristanio, Jankto, Schuffet, Capradossi. E ancora: Sulemana, Augello, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Azzi, Kourfalidis, Shomurodov, Luvumbo, Di Pardo. Non ci saranno gli indisponibili Desogus, Mancosu e Pereiro. Oltre agli infortunati Lapadula e Rog.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Non c'è ancora il semaforo verde, ma Benjamin Pavard si avvicina all'Inter. Il giocatore è pronto a giocare dentro e fuori dal campo, visto il match di Cagliari e la deadline che la società si è imposta. Niente Cagliari per Acerbi. Manca ancora l'ufficialità che arriverà con la lista dei convocati di Inzaghi ma il centrale non partirà per la Sardegna dove l'Inter cercherà la seconda vittoria in due gare. I nerazzurri, vittoriosi all'esordio contro il Monza, andranno a caccia di altri tre punti.

Cagliari-Inter, Inzaghi non cambia. Darmian ha recuperato, scelto il compagno di Lautaro fcinter1908

Cagliari-Inter, le probabili formazioni: pochi dubbi per Ranieri e Inzaghi. Confermata la coppia d'attacco Lautaro-Thuram ...Domani l'Inter scenderà in campo in casa del Cagliari per la seconda giornata di Serie A. Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Acerbi, ma ha recuperato a pieno Darmian che da qualche giorno si allena ...