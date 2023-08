Cagliari-Inter | possibili colpi di scena in attacco | i dettagli ? SM

(Di domenica 27 agosto 2023)si avvicina ad ampie falcate perciò Simone Inzaghi ragiona ancora sulla formazione:diin? Le ultime.? Simone Inzaghi continua a ragionare sulla formazione da schierare titolare contro il. Non dovrebbero esserci troppe novità rispetto a quella della prima giornata. Mkhitaryan, ad esempio, sembra essere ancora avanti rispetto a Frattesi. Così come in vantaggio dovrebbe restare Thuram in coppia con Lautaro Martinez, ma occhio ad Arnautovic che potrebbe comunque superare in extremis.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

I nerazzurri, vittoriosi all'esordio contro il Monza, andranno a caccia di altri tre ...Se a San Siro con l'si erano visti soltanto degli sprazzi di un bel Monza, quella di ieri ... Andrea Petagna , a meno di clamorose sorprese, andrà a: per lui 0 minuti giocati in tre ...Domani alle 20.45 andrà in scena il match valido per la seconda giornata di Serie A tra. Ecco le probabili formazioni Domani alle 20.45 andrà in scena il match valido per la seconda giornata di Serie A tra. Ecco le probabili formazioni.(4 - 4 - ...

Prosegue la marcia di avvicinamento a Cagliari-Inter, seconda giornata del campionato di Serie A in programma lunedì sera all’Unipol Domus. Con l’annuncio, da parte del club sardo, del… Leggi ...Le probabili vedono solo conferme, ma Simone Inzaghi potrà sfruttare un ingresso a gara in corso. (Inter-News) Prosegue la marcia per Cagliari-Inter, in programma domani sera. Simone Inzaghi studia le ...