Cade elicottero americano | 23 marines feriti

(Di domenica 27 agosto 2023) Ventitré marine statunitensi sono rimasti, uno dei quali è in condizioni critiche, nello schianto di un velivolo militare Osprey su un’isola remota a largo di Darwin, nel nord dell’Australia, ha dichiarato la polizia locale. Secondo il commissario della polizia del Territorio del Nord, Michael Murphy, cinque marine sono stati tratti in salvo dal luogo dell’incidente e trasportati in ospedale sulla terraferma, mentre uno è in condizioni gravi. Alle esercitazioni – denominate “Predators Run” – partecipano circa 2.500 militari provenienti da Australia, Stati Uniti, Indonesia, Filippine e Timor Est. L'articolo proviene da Ildenaro.it.