Bundesliga 2023 24 | Kane trascina il Bayern | 3-1 sull’Augusta Pareggio tra Magonza e Francoforte

(Di domenica 27 agosto 2023) Seconda giornata di/24: successo per ilMonaco che si impone. Primo vantaggio fortunoso per i bavaresi che si ritrovano sopra nel punteggio al 32esimo, grazie all’autogol di Uduokhai. L’allungo arriva invece solo otto minuti dopo, rigore concesso alla formazione di Tuchel che va dal dischetto con: l’inglese non sbaglia, mirando sotto la traversa. A mettere il sigillo sul match è ancora l’attaccante numero 9 che firma doppietta e vittoria con un rasoterra dalla distanza. Vana la rete sul finale per gli ospiti insaccata da Beljo. Termina 3-1 all’Allianz Arena.firmano il primostagionale. E’ il 25esimo quando i padroni di casa passano in vantaggio con il colpo di testa messo a segno ...

È terminato 1-1 il match tra Mainz ed Eintracht Francoforte valido per la seconda giornata di Bundesliga. Al vantaggio dei padroni di ...