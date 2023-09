Bruno Vespa | il retroscena choc su Vannacci | Dopo il viaggio in Russia

...d'oro del Premio Giuseppe Di Stefano Alberto Sordi Peppino Di Capri Gigi Proietti ErnestoCalindri Carla Fracci Claudia Cardinale Dino De Laurentiis Pippo Baudo Renzo Arbore Lucio Dalla...I racconti paranormali non finiscono: ospite in esclusiva di Porta a Porta da, sostiene pure che il diavolo l'avrebbe sollevata da terra, cercando di strangolarla in bagno. Racconta che ...... nuova conduttrice di In 1/2 ora al posto di Lucia Annunziata , oggi ci sarà il 'blucarpet' per i volti principali dell'intrattenimento e lunedì sarà la volta di. Una sfilata alla quale ...

Dalla produzione vitivinicola al dibattito politico: Bruno Vespa apre ... Forbes Italia

A pochi giorni dal referendum del 4 dicembre 2016 l'allora presidente del Consiglio stuzzicò la leader di Fratelli d'Italia sulle liste bloccate e su come invece sarebbe cambiato l'assetto istituziona ...“Sia la mera partecipazione che la organizzazione di riunioni private costituiscono oggetto di un diritto costituzionale, il cui esercizio ...