Boomerang per Sarkozy | dopo gli insulti al Cav finisce nei guai | accuse pesanti

(Di domenica 27 agosto 2023) «Un presidente, un dittatore e un affare di Stato come non si era mai visto», commenta il giornale d'inchiesta Mediapart, che per primo, dodici anni fa, rivelò lo scandalo dei finanziamenti libici dell'ex rais Muammar Gheddafi alla campagna elettorale del 2007 di Nicolas: scandalo che rischia di travolgere l'ex presidente della Repubblica francese. In piena tournée promozionale del suo ultimo libro, Le temps des conquêtes, terzo tomo dei suoi mémoires, l'ex inquilino dell'Eliseo è stato raggiunto dalla giustizia: i giudici istruttori Aude Buresi e Virginie Tilmont, al termine di un'inchiesta mastodontica durata dieci anni, hanno chiesto giovedì il rinvio a giudizio pere altre dodici persone coinvolte nell'affaire libico, per «corruzione passiva», «finanziamento illegale della campagna elettorale», «occultamento di appropriazione ...