Bonus secondo figlio | chi può averlo e come funziona?

(Di domenica 27 agosto 2023) Il governo punta a sostenere la natalità e la genitorialità: oltre all’Assegno unico universale, a breve le donne che partoriranno unpotranno ricevere un. Scopriamo chi può. L’esecutivo è pronto a reperire nuove risorse economiche per contrastare il calo demografico e per sostenere le famiglie numerose. Ad annunciarlo è il viceministro del Tesoro, Maurizio Leo, che torna a sottolineare la rilevanza della genitorialità e della natalità. C’è necessità di misure a sostegno del calo demografico e sono i dati Istat a confermare il saldo negativo delle nascite. Lo scorso inverno sono nati 393mila bambini e per la stagione invernale che ci attende si prevede un nuovo record negativo. Il governo punta a sostenere le famiglie numerose Sul tema ...

...'Sky', potrebbe raggiungere Londra nelle prossime ore. 14:00 27 Agosto Roma - Chelsea, ...sull'accordo in chiusura tra i giallorossi e il Chelsea per un prestito oneroso da 5 milioni più. ......su domicili di comodo e truffe Cosa prevedono ulteriori novità già definite per residenza e pagamento imposte Nuova legge su residenza per controlli più severi su domicili di comodo e truffe...quanto riportato da SkySport, sarebbe molto vicina la chiusura dell'accordo tra i club che ... si tratta infatti di un accordo per un un prestito secco a 5 milioni più eventuali. Se l'...

Bonus secondo figlio, sconti Irpef, sgravi per chi assume le mamme: gli aiuti in Manovra Corriere della Sera

Così, secondo le misure più recenti, andremo incontro a eventuali aumenti ma anche a miglioramenti per poter aiutare le famiglie con figli a carico. Ma come funziona nello specifico questo bonusEppure, secondo un sondaggio di Lab21.01, Giorgia Meloni è piuttosto apprezzata - meno di Berlusconi e al pari di Draghi - è considerata affidabile e potrebbe portarsi a casa una manovra difficile e ...